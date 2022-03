ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Manchester United auf 'Buy' - Ziel 18 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Manchester United von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 18 US-Dollar belassen wurde. Die in den USA notierte Aktie des britischen Fußballclubs sei losgelöst von ihrem wahren Wert, schrieb Analyst Connor Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei nicht gerechtfertigt, dass die Bewertung geringer sei als die von anderen Sport- und Live-Event-Unternehmen. Es handele sich schließlich um eine der weltweit bekanntesten und wertvollsten Sportmarken mit über 200 Millionen Followern in den sozialen Medien. Auch der Rummel um einen Besitzerwechsel beim Konkurrenten Chelsea hebe den Wert von Manchester United hervor./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 22:01 / CET

