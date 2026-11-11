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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Unilever auf 'Buy' - Ziel 5350 Pence

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Aktien
Unilever PLC
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Unilever von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5300 auf 5350 Pence angehoben. Analyst Tom Sykes sieht zwar weiter einigen Gegenwind für die Konsumgüterbranche, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung schrieb. In einem ausgewogenen Portfolio glänze der britisch-niederländische Konzern allerdings nicht nur wegen seiner hohen Liquidität als Alternative zu KI-Werten. Sykes setzt nämlich auch auf kurzfristige Verlässlichkeit in der Gewinnentwicklung und langfristiges Umbaupotenzial./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

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Datum Rating Analyst
09:31 Unilever Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 Unilever Outperform Bernstein Research
06.11.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Unilever Outperform Bernstein Research
05.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.

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