ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Vossloh auf 'Buy' - Ziel hoch auf 56 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 56 Euro angehoben. Vossloh habe in vielen Produktkategorien eine weltweit führende Position, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Verkauf des Transport-Segments 2020 seien die Sauerländer nun zu einem reinen und nachhaltig profitablen Konzern für Eisenbahninfrastruktur geworden. Die Geschäftsbeziehungen seien sehr langfristig ausgelegt. Vom-Cleff rechnet mittelfristig mit einer operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) von über zehn Prozent./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 06:50 / GMT