ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Yara auf 'Buy' und Ziel auf 440 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Yara (Yara International ASA) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 380 auf 440 norwegische Kronen angehoben. Der anhaltende Kapazitätsabbau bei Stickstoffdünger dürfte die Preise in den kommenden zwei bis drei Jahren nachhaltig steigern, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnentwicklung des Düngemittelkonzerns sollte zusätzlich von Selbsthilfemaßnahmen profitieren./edh/mis

Datum der Analyse: 19.10.2018