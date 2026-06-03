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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Broadcom auf 515 Dollar - 'Buy'

04.06.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Broadcom
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Broadcom von 430 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe solide Zahlen für das zweite Geschäftsquartal präsentiert und auch der Ausblick auf das dritte sei solide, doch die lediglich bekräftigten langfristigen KI-Ziele seien etwas enttäuschend, schrieb Ross Seymore am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Bericht. Den Kursrückschlag sieht er als Kaufgelegenheit./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET

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