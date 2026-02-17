DAX25.046 -0,9%Est506.050 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -3,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.087 -0,5%Euro1,1764 -0,2%Öl71,59 +1,8%Gold4.987 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Airbus 938914 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer erwartet -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
eBay: Depop-Übernahme stärkt die C2C-Strategie – Needham sieht Kaufchance mit fast 50 %-Potenzial! eBay: Depop-Übernahme stärkt die C2C-Strategie – Needham sieht Kaufchance mit fast 50 %-Potenzial!
EQT: Ein wichtiger Grundlast-Garant der KI-Industrialisierung EQT: Ein wichtiger Grundlast-Garant der KI-Industrialisierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 49 Euro - 'Buy'

19.02.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42,19 EUR 0,07 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele./tih/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
13:01Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:01Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
16.01.2026Daimler Truck HaltenDZ BANK
08.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
16.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen