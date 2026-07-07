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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Buy'

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DHL Group (ex Deutsche Post)
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET

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08:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
08:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research