ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 64 Euro - 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach der Prognoseerhöhung des Logistikkonzerns von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Großteil der über den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung (Ebit) im dritten Quartal sei auf den Bereich Express entfallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
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