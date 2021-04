ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Hellofresh auf 105 Euro - 'Buy'

Werbung

Heute im Fokus

Neuer DAX-Rekord -- Dow im Plus -- Daimler mit starkem Jahresauftakt -- HeidelbergCement und HelloFresh über Erwartungen -- Goldpreis, Wirecard, VW, Pfeiffer Vacuum im Fokus

Gewinnsprung bei Morgan Stanley. ElringKlinger wird nach Quartalszahlen etwas optimistischer für 2021. Vonovia will seinen Mietern mehr Ökostrom verkaufen. Vizekanzler Scholz mit AstraZeneca gegen Corona geimpft. Bewegung im Callcenter-Tarifstreit - Mails an Deutsche-Bank-Chef. Uniper geht gegen Kohleausstieg in Niederlanden gerichtlich vor. Porsche bringt deutlich mehr Autos an die Kunden.