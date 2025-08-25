ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla auf 30 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA TePla in einem Ausblick auf den Kapitalmarkttag von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Geschäfts mit Metrologieanlagen sorge für eine Neubewertung, schrieb Michael Kuhn in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2025
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.2018
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
