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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla auf 45 Euro - 'Buy'

27.03.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
30,94 EUR -2,12 EUR -6,41%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA TePla von 33 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sprach in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von einem konstruktiven Eindruck, den er auf einer Roadshow in Paris mit dem Konzernchef Jalin Ketter gewonnen habe. Die Neupositionierung des Technologieunternehmens beginne, erste Früchte zu tragen. Damit gewinne der Investmentansatz an Kontur./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

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Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
10:16PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026PVA TePla KaufenSMC Research
20.03.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026PVA TePla KaufenSMC Research
20.03.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla HaltenSMC Research
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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