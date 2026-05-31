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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Rio Tinto auf 7400 Pence - 'Hold'

02.06.26 13:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
94,74 EUR 1,33 EUR 1,42%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6900 auf 7400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Liam Fitzpatrick verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Expertenrunde auf die akute Marktknappheit bei Aluminium./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET

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