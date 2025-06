ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 100 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach einer Investorenveranstaltung in den USA von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Konzernchef Christian Bruch erwarte in den kommenden Jahren eine kontinuierliche Margensteigerung und wolle das Margenziel für 2028 auf dem nächsten Kapitalmarkttag erhöhen, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne zudem mit der Einführung eines Aktienrückkaufprogramms und der möglichen Veräußerung des Kompressionsgeschäfts./edh/tih

