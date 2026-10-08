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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 100 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
65.60 EUR -0.75 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Haupttreiber der Aktien des Technologieunternehmens sei die Klarheit beim Auftragsbestand, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser dürften sich im weiteren Verlauf des Jahres noch verbessern./rob/bek/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET

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Datum Rating Analyst
09:41 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
30.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research

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