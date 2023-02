ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Zur Rose Group auf 'Hold' - Ziel 56 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Zur Rose von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 56 Franken angehoben. Nach der überraschenden Ankündigung der Online-Apotheke, das Schweiz-Geschäft zu veräußern, überarbeitete Analyst Jan Koch den Anlagehintergrund für Zur Rose. Die Bar-Zuflüsse von bis zu 360 Millionen Franken schafften nun Klarheit in der Bilanz, die bisher als größerer Aktienüberhang fungiert habe, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb stelle er sich nun an die Seitenlinie./ajx/edh

