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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank lässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 325 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
263.15 EUR -13.95 EUR -5.03 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Softwareanbieters PTC sei eine böse Überraschung, die den zuvor attraktiven Anlagehintergrund Hinsichtlich des Wachstums des Technologiekonzerns aus eigener Kraft belaste, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die entscheidende Frage sei, warum die Franzosen Milliarden für den Aufbau eines Industriesoftwaregeschäfts ausgäben, das weniger attraktiv erscheine als das Kerngeschäft mit Elektrifizierungs-Hardware. Die Transaktion falle zudem in eine Zeit zunehmender Sorgen, dass Künstliche Intelligenz im Softwaresektor für Verwerfungen sorgen könnte. Allerdings erscheine die negative Kursreaktion der Aktie übertrieben./gl/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET

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Datum Rating Analyst
13:16 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:46 Schneider Electric Buy UBS AG
08:01 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG

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