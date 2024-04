ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt Hella mit 'Hold' wieder auf - Ziel 70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Hella (HELLA GmbHCo) mit "Hold" und einem Kursziel von 70 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Seine aktualisierten Schätzungen für den Scheinwerferspezialisten stünden im Einklang mit seiner positiven Einschätzung der Geschäfte der französischen Mutter Forvia, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet für Hella und auch für die Wettbewerber mit einem relativ langsamen Start in das Jahr 2024. Der aktuelle Ausblick von Hella dürfte gleichwohl unverändert bleiben./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

