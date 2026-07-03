ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt Nemetschek mit 'Buy' wieder auf, Ziel 75 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek (Nemetschek SE) beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
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Nemetschek Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Nemetschek SE Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Nemetschek SE Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek SE Buy
|Jefferies & Company Inc.