ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt DHL Group auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüßen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET
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