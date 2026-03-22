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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

25.03.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
34,54 EUR 0,06 EUR 0,17%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Lars Vom-Cleff attestierte dem Schmierstoffhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine "ruhige Fahrt in stürmischem Gewässer". In einem schwierigen Marktumfeld sei die Nachfrage verhalten gewesen und auch der starke Euro wirke negativ. Dennoch habe Fuchs in allen drei Regionen positive Ergebnisse geliefert./tih/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

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DatumRatingAnalyst
12:26FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
23.03.2026FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
20.03.2026FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
20.03.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
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12:26FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
23.03.2026FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
20.03.2026FUCHS SE VZ OverweightBarclays Capital
20.03.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
16.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
02.06.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
30.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
11.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
13.08.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
23.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
16.07.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK

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