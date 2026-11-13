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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Richemont auf 'Buy'

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Richemont
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Obwohl die etwas schwächere Dynamik nach dem starken Vorquartal nicht überrascht habe, lägen die Resultate über den bereits hohen Erwartungen./gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT

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Datum Rating Analyst
17:16 Richemont Buy Deutsche Bank AG
10:06 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
10:01 Richemont Outperform Bernstein Research
09:36 Richemont Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets

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