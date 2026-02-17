DAX25.235 +1,0%Est506.080 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.059 +0,2%Euro1,1834 -0,2%Öl68,56 +1,8%Gold4.914 +0,7%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

18.02.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
52,24 EUR 0,44 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery geht laut seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar davon aus, dass die langfristigen Gewinnaussichten des Energiekonzerns mit dem anstehenden Geschäftsjahresbericht transparenter werden. Die Aktie habe zuletzt unter sinkenden Emissions- und Strompreisen gelitten, doch das Ausmaß davon sei übertrieben. Dies habe eine gute Chance geschaffen, um vor den im März erwarteten Jahreszahlen noch einzusteigen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

