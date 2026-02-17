ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery geht laut seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar davon aus, dass die langfristigen Gewinnaussichten des Energiekonzerns mit dem anstehenden Geschäftsjahresbericht transparenter werden. Die Aktie habe zuletzt unter sinkenden Emissions- und Strompreisen gelitten, doch das Ausmaß davon sei übertrieben. Dies habe eine gute Chance geschaffen, um vor den im März erwarteten Jahreszahlen noch einzusteigen./tih/ag

