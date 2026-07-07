ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

20.07.26 14:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der irische Billigflieger habe einen unerwartet schweren Start ins Geschäftsjahr 2026/27 verzeichnet, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Basis des weiterhin diffusen Ausblicks sei davon auszugehen, dass der Marktkonsens für den Jahresüberschuss im laufenden Geschäftsjahr unter Abwärtsdruck gerate./edh/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:09 / CET

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