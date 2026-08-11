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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Tui auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TUI nach dem Bericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Reisekonzerns seien hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf starken geopolitischen Gegenwind. Die Jahresziele seien zugleich bestätigt worden. Seine Einschätzung der Aktie sieht Juillard gestützt durch eine sehr robuste Reisenachfrage, den fortgesetzten Ausbau der Flotte und des Hotelportfolios sowie einen erheblichen Bewertungsabschlag./ck/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:23 / GMT

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17:36 TUI Buy Deutsche Bank AG
12:06 TUI Neutral UBS AG
10:41 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:21 TUI Market-Perform Bernstein Research