ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy'

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach vorläufigen Quartalszahlen und einer gesenkten Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Viele Marktteilnehmer hätten bereits mit einer Gewinnwarnung gerechnet, da sich der Autobauer auf mehreren Branchenveranstaltungen am vorsichtigsten geäußert habe, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die beibehaltenen Absatz- und Umsatzziele werte er indes als Zeichen des Vertrauens./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 03:47 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------