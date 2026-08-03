ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Zalando nach Zahlen auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach den Zahlen. Im Fokus sieht er die schwächere Entwicklung der Bruttowarenvolumina (GMV), die die Aktien nach ihrer Rally zurückwerfen dürften./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:32 / GMT
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research