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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 79 Euro

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
69.08 EUR 0.52 EUR 0.76 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev (AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)) von 72 auf 79 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Mitch Collett bleibt in Europa skeptisch für Spirituosenhersteller, selektiv bei Brauereien und optimistisch im Bereich Softdrinks, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Er empfahl AB Inbev und Campari zum Kauf. Positiv wertet er hier die Ergebnisse seiner Analyse der Daten bezüglich Werbung und Verkaufsförderung (A&P) für 25 Konsumgüterkonzerne in Europa und den USA über die vergangenen 28 Jahre. Die Auswertung habe gezeigt, dass Unternehmen, die die A&P-Ausgaben im Vergleich zum Umsatz hochfahren konstant besser bei Wachstum, Gewinn- und Kursentwicklung abschneiden. Bei Diageo, Remy, Pernod und Carlsberg rät er demnach eher zur Vorsicht./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 0346 / GMT

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:36 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
14.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG

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