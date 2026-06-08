ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Givaudan auf 'Buy', Ziel 3300 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 3300 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage bleibe solide, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee der Consumer Conference der Bank mit Präsentationen von sieben Zutatenherstellern. Am optimistischsten ist die Expertin für Givaudan und Croda, wo sie besonders deutlich vom Ergebniskonsens für das zweite Quartal abweicht./rob/ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

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