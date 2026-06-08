DAX24.664 +0,2%Est506.095 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -0,9%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.427 -0,4%Euro1,1540 ±0,0%Öl92,99 -1,2%Gold4.335 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Amazon 906866 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Inno Holdings-Aktie geht durch die Decke: KI-Fantasie treibt Micro-Cap-Aktie in schwindelerregende Höhen Inno Holdings-Aktie geht durch die Decke: KI-Fantasie treibt Micro-Cap-Aktie in schwindelerregende Höhen
Apple-Aktie nach Rekord unter Druck: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU Apple-Aktie nach Rekord unter Druck: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Givaudan auf 'Buy', Ziel 3300 Franken

09.06.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3.085,00 CHF 157,00 CHF 5,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 3300 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage bleibe solide, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee der Consumer Conference der Bank mit Präsentationen von sieben Zutatenherstellern. Am optimistischsten ist die Expertin für Givaudan und Croda, wo sie besonders deutlich vom Ergebniskonsens für das zweite Quartal abweicht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Givaudan AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Givaudan AG

DatumRatingAnalyst
09:21Givaudan BuyDeutsche Bank AG
08:01Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Givaudan BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.06.2026Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:21Givaudan BuyDeutsche Bank AG
08:01Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Givaudan BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.06.2026Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Givaudan NeutralUBS AG
15.04.2026Givaudan HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026Givaudan HoldDeutsche Bank AG
15.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Givaudan SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Givaudan AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen