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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

Werte in diesem Artikel
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Iberdrola SA
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel fpür Iberdrola (Iberdrola SA) von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Brand passte seine Schätzungen für die Spanier an höhere Strompreise und ein besseres kurzfristiges Wachstumsprofil an, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung schrieb. Er rechnet bis 2028 weiter mit zweistelligen Ergebnissteigerungen. Zudem werde das Unternehmen zur Vorlage der Resultate des dritten Quartals den Jahresausblick für 2026 wohl anheben./rob/ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

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Datum Rating Analyst
09:16 Iberdrola SA Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research

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