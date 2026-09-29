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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar

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Aktien
Netflix Inc.
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Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Bryan Kraft kappte am Dienstag zwar seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow des Streamingriesen. Die Bewertung biete aktuell aber eine attraktive Einstiegschance. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur noch 18 werde dem immer noch sehr robusten Wachstumspotenzial nicht gerecht. Trotz viel negativerer Anlegerstimmung lägen die Konsensschätzungen bis 2028 zudem höher als im Juni 2025 am Rekord der Aktien. Kraft kritisiert die "Obsession des Marktes" mit den gesunkenen Bildschirmzeiten der US-Kunden. Global seien sie immer weiter gestiegen und die US-Schwäche könne auch mit temporär weniger zugkräftigen Inhalten zu erklären sein. Zudem sei der stärkste Rückgang mit der Winter-Olympiade und der Fußball-WM zusammengefallen./ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 10:00 / GMT

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Datum Rating Analyst
15:11 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK

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