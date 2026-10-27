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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Sartorius-Ziel auf 325 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
290.00 EUR 2.00 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 284 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe mit seinen jüngsten Quartalszahlen leicht positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er sieht Sartorius auf dem Weg zurück zu einem prozentual zweistelligen Gewinnwachstum. Daher habe die Aktie trotz ihres Bewertungsaufschlags noch Luft nach oben./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

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Datum Rating Analyst
09:46 Sartorius vz Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Sartorius vz Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Sartorius vz Buy UBS AG
23.10.26 Sartorius vz Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 Sartorius vz Overweight Barclays Capital

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