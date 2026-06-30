ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Schott Pharma auf 'Buy', Ziel 22 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMT
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SCHOTT Pharma Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK