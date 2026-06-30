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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Schott Pharma auf 'Buy', Ziel 22 Euro

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SCHOTT Pharma
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMT

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:41 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.06.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK