ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt SFC Energy auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 16,40 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird der Analyst Michael Kuhn optimistischer für den Spezialisten für Brennstoffzellentechnologie. Seit Februar zeige der Trend der Markterwartungen wieder nach oben, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Quartal dürfte zwar mau ausgefallen sein im Vergleich zum guten Vorjahr, aber die strukturellen Wachstumstreiber gewännen an Wirkung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
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