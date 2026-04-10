DAX24.014 +0,3%Est505.803 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +0,6%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.915 +0,1%Euro1,1712 +0,3%Öl116,0 -4,7%Gold4.634 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- VW mit großem Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF im Fokus
Top News
STO-Aktie unverändert: Gewinnsprung im Rücken, Unsicherheit im Blick STO-Aktie unverändert: Gewinnsprung im Rücken, Unsicherheit im Blick
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt SFC Energy auf 'Buy'

30.04.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SFC Energy AG
18,18 EUR 0,80 EUR 4,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 16,40 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird der Analyst Michael Kuhn optimistischer für den Spezialisten für Brennstoff­zellentechnologie. Seit Februar zeige der Trend der Markterwartungen wieder nach oben, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Quartal dürfte zwar mau ausgefallen sein im Vergleich zum guten Vorjahr, aber die strukturellen Wachstumstreiber gewännen an Wirkung./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu SFC Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu SFC Energy AG

DatumRatingAnalyst
12:26SFC Energy BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026SFC Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
25.02.2026SFC Energy BuyWarburg Research
25.02.2026SFC Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12:26SFC Energy BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026SFC Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026SFC Energy BuyWarburg Research
25.02.2026SFC Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025SFC Energy BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.02.2026SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
03.02.2026SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
19.11.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025SFC Energy HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.06.2020SFC Energy SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SFC Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen