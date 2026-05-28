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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt SFC Energy-Ziel auf 26 Euro, 'Buy'

29.05.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SFC Energy AG
23,70 EUR 0,25 EUR 1,07%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

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