ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt SFC Energy-Ziel auf 26 Euro, 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
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