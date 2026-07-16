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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. "Die Sonne scheint wieder", schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Wechselrichterherstellers zum zweiten Quartal. Die Anlagestory werde attraktiver und Risiken würden sinken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung./niw/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
13:21 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
08:06 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.