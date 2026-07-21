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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Suss Microtec auf 'Buy', Ziel 96 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
83.00 EUR 3.75 EUR 4.73 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 94 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt sei herausragend gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Die Berechenbarkeit der Geschäfte 2027 sei stärker als bisher./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET

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DatumRatingAnalyst
10:16 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:06 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
09:06 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
06.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy UBS AG