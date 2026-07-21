ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Suss Microtec auf 'Buy', Ziel 96 Euro

07.08.26 12:42 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec ( SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) ) von 94 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt sei herausragend gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Die Berechenbarkeit der Geschäfte 2027 sei stärker als bisher./rob/ag/ajx

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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