ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Suss Microtec auf 'Buy', Ziel 96 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 94 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt sei herausragend gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Die Berechenbarkeit der Geschäfte 2027 sei stärker als bisher./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Deutsche Bank AG
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|Warburg Research
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|UBS AG