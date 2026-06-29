ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2026
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2026
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2026
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.2026
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2026
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.2026
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.2026
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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