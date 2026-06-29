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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Buy'

30.06.26 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,50 EUR -3,00 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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