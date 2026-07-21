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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 232 Euro - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 226 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese passten zu den gegenwärtigen Marktbedingungen, schrieb Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein fünf Milliarden Euro schwerer Aktienrückkauf sei derweil eine positive Überraschung des Flugzeugbauers./rob/bek/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

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11:56 Airbus SE Kaufen Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
11:41 Airbus SE Buy UBS AG
10:56 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
09:36 Airbus SE Kaufen DZ BANK
09:21 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.