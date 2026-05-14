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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Brenntag auf 67 Euro - 'Buy'

15.05.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Brenntag SE
60,74 EUR 0,16 EUR 0,26%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 57 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht des Chemikalienhändlers./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET

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