ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Evonik auf 16 Euro - 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte erhöhte ihre operativen Gewinnschätzungen für 2026 nach den Zahlen des Chemiekonzerns für das erste Quartal. Damit reflektiert sie auch die erwartet starke Entwicklung im zweiten Jahresviertel, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
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