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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fuchs SE auf 51 Euro - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngsten Aussagen des Managements zufolge sollte der Schmierstoffhersteller angesichts einer anhaltend guten Nachfrage ein erfolgreiches Quartal hinter sich haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 10 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 6 Prozent./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

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DatumRatingAnalyst
09:16 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
23.06.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK
27.05.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.