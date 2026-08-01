ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fuchs SE auf 54 Euro - 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestützt auf eine robuste Nachfrage, Vorzieheffekte und Lieferengpässe bei Wettbewerbern sei das zweite Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schmierstoffherstellers habe aber davor gewarnt, der Schwung des ersten Halbjahres könnte für den Rest des Jahres nicht einfach fortgeschrieben werden - auch wegen Belastungen durch Rohstoffkosten./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
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|Datum
|Rating
|Analyst
|13:36
|FUCHS SE VZ Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS SE VZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS SE VZ Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Deutsche Bank AG