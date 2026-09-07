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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'

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Henkel KGaA Vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 76 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET

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DatumRatingAnalyst
09:46 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
14.08.26 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK

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