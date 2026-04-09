ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für ING auf 29 Euro - 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING (ING Group) von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy sieht die niederländische Bank als einen der Hauptprofiteure höherer mittelfristiger Zinsen. Auch vor möglichen Leitzinsanhebungen hätten die Schätzungen für die Nettozinserträge bereits Luft nach oben, schrieb Goy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
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