ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Michelin auf 37 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe solide Zahlen ausgewiesen und mit der Gewinn- und Barmittelentwicklung die Erwartungen übertroffen, schrieb Christoph Laskawi am Dienstag nach dem Quartalsbericht der Franzosen. Nach dem guten Lauf der Aktien vor dem Bericht sieht der Analyst nun etwas Risiko für Gewinnmitnahmen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:02 / CET
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|JP Morgan Chase & Co.