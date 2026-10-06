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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für MTU auf 457 Euro - 'Buy'

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MTU Aero Engines AG
375.50 EUR 4.40 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/ajx/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET

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Datum Rating Analyst
09:26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
23.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
22.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research

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