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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Redcare Pharmacy - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland bleibe stark und der Verkauf von nicht-rezeptpflichtigen Produkten habe sich im dritten Quartal erholt, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die erneute Prognoseerhöhung. Die bestätigte operative Gewinnmarge hält er für konservativ./rob/ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09:51 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG

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