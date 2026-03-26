ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 63 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

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