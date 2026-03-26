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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 63 Euro - 'Buy'

27.03.26 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
53,92 EUR -2,00 EUR -3,58%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

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10:36RWE BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
25.03.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
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19.03.2026RWE OverweightBarclays Capital
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26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
12.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
13.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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