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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.09 EUR -1.08 EUR -2.34 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

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11:56 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research