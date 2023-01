ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Airbus auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 120 Euro gesenkt. Noch immer sei die Abhängigkeit des Flugzeugbauers von den Lieferketten groß, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Prognosen für die Auslieferungszahlen von 2023 bis 2025./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 06:59 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------